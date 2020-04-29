АрмИнфо.Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения, приняла ряд решений.
Госкомиссия утвердила перечень возобновляемых с 4 мая видов деятельности в РК, передает zakon.kz.
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.
О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, предложениях по дальнейшему смягчению ограничительных мер в регионах в условиях карантина – Заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов.
Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения, приняла ряд решений:
1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая т.г. возобновят работу во всех регионах:
- непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м до 17:00 (все виды);
- фотосалоны, цветочные киоски;
- парикмахерские (по записи);
- медицинские центры (по записи);
- стоматологические клиники (по записи);
- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
- компании информационно-коммуникационных технологий.
2. С 4 мая т.г. разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.
3. Принято решение о возобновлении с 4 мая т.г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.
Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.
На заседании Госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и др.