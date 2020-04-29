Среда, 29 Апреля 2020 15:27

АрмИнфо.Чартерным рейсом авиакомпании SkyUp Киев-Ереван-Киев в Армению вернулось 144 человека. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Армении в Украине.

При этом в диппредставительстве уточнили, что 119 пассажиров - являются гражданами Армении, еще 25 граждане Украины, имеющие право

въезда в РА.

В посольстве Армении в Украине также выразили благодарность Союзу армян Украины и личное его главе Вилену Шатворяну за взятие финансового бремени на себя в оба конца, а также организованному решению всех возникающих вопросов совместно с дипломатическим представительством.

В дипломатическом представительстве также проинформировали, что из Еревана в Киев вернулись - 151 (граждане РА и Украины).