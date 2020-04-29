Среда, 29 Апреля 2020 15:16

АрмИнфо.Парламент Армении на внеочередном заседании 29 апреля во втором и окончательном чтении внес поправки в в пакете законопроектов "О внесении изменений и дополнений в закон о правовом режиме чрезвычайного положения РА", а также в закон "О нормативно- правовых актах Армении".

По словам первого заместителя министра юстиции РА Рафика Григоряна, представленный пакет призван на законодательном уровне урегулировать вопросы, связанные с деятельностью коменданта режима чрезвычайного положения и вводимых на период чрезвычайных положений ограничений. Права граждан могут быть ограничены с целью предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

Также учтены замечания, связанные с правом человека на образование. Человек имеет право получать образование, однако, в сложившейся ситуации образовательный процесс может проходить с учетом некоторых условий, в данной ситуации возможность получать его дистанционно. "Право на личную свободу может быть ограничено письменным распоряжением органов власти, участвующих в осуществлении мер, связанных с чрезвычайным положением.

Но в ряде случаев возможно применение и устных с условием, что на следующий день устное распоряжение обретет форму письменного.

Власти обязуются пояснить свое решение устно или письменно, а также осведомить о своем решении лицо, чью свободу последние намерены ограничить. Однако, дать устное распоряжение можно только в том случае, если было невозможно письменно изложить свое решение",- подчеркнул Григорян. Он заметил, что во время чрезвычайного положения полномочия коменданта по ЧП должен взять на себя премьер-министр или вице- премьер.