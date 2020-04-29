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 Среда, 29 Апреля 2020 14:53
Марианна Мкртчян

Объединенный штаб ОДКБ отметил свое 17-летие

Объединенный штаб ОДКБ отметил свое 17-летие

АрмИнфо. 17 лет назад - 28 апреля 2003 года в городе Душанбе, Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, принял решение о создании постоянно действующего рабочего органа - Объединенного штаба ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Организации, на Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств - членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно­техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств - членов, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Основные усилия в деятельности многонационального коллектива Объединенного штаба в минувшем году были сосредоточены на организации выполнения решений глав государств - членов ОДКБ, руководителей оборонных ведомств по развитию военной составляющей Организации

и совершенствованию механизмов кризисного реагирования. На сегодняшний день в рамках превентивных мер в Организации активно задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, организовано тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами государств - членов Организации, осуществляется повседневный мониторинг военно-политической и эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности.

В 2019 году был подготовлен важнейший для развития военной составляющей Организации документ - проект Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы, который определяет дальнейшие приоритеты коалиционного военного строительства на среднесрочную перспективу.

Совершенствуются вопросы организации материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ - создана Рабочая группа при СМО ОДКБ, что продиктовано актуальностью развития системы МТО Войск (Коллективных сил) ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения коллективной безопасности ОДКБ.

В рамках совместного оперативно-стратегического учения <Боевое братство-2019> были организованы и успешно проведены: совместная деловая игра, серия учений с компонентами Войск (Коллективных сил) ОДКБ, с силами и средствами разведки, а также впервые в формате ОДКБ

- специальное учение с силами и средствами материально- технического обеспечения <Эшелон-2019>.

Говоря о 17-й годовщине, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что все задачи за прошедший год коллектив выполнил успешно. Он также выразил уверенность в том, что и впредь личный состав Объединенного штаба несмотря на пандемию проявит высокий профессионализм, слаженность в работе и творческий подход в решении задач, направленных на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ.

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