Среда, 29 Апреля 2020 14:03

АрмИнфо.Очистка прибрежных территорий Севана от зданий и сооружений входит в практическую фазу. Об этом сообщает Министерство окружающей среды РА.

Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению премьер- министра Никола Пашиняна, завершила работы по инвентаризации государственных, общинных и частных зданий и сооружений,

расположенных на уровне до 1901,5 м. Общая площадь подлежащих демонтажу или сносу государственных и общинных строений составила более 4900 кв. метров, а общая площадь частных строений - свыше 68 тыс. кв. метров.

На первом этапе планируется демонтировать строения, являющиеся государственной и общинной собственностью. С этой целью на нужды Министерства окружающей среды объявлен тендер на осуществление работ по составлению проектно-сметной документации по демонтажу (сносу) затопленных государственных и общинных зданий на прибрежных участках озера Севан. Для работ по сносу частных зданий и строений, находящихся на отметке до 1901.5 м. озера Севан, их владельцам были отправлены соответствующие уведомления для самостоятельного осуществления работ по сносу. В случае невыполнения требования в установленном законом порядке эти работы будут осуществляться за счет государственных средств с условием их дальнейшего взыскания у собственников. Напомним, что, с целью стабилизации экосистемы Севана, в Армении осуществляется долгосрочная программа по повышению уровня воды озера до отметки 1903,5 м.