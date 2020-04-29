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 Среда, 29 Апреля 2020 13:56
Карина Манукян

В Арцахе будет создана многопрофильная лаборатория для тестирования на COVID-19

В Арцахе будет создана многопрофильная лаборатория для тестирования на COVID-19

АрмИнфо. В Арцахе в скором будущем будет создана многопрофильная лаборатория, где будет проводиться тестирование на COVID-19. Об этом сообщает Информационный штаб со сслыкой на прошедшее накануне под председательством президента Арцаха Бако Саакяна заседание правительства.

Согласно источнику, в марте текущего года соответствующие специалисты были командированы в Армению для курсов переподготовки. Кроме того, были организованы три учебных занятия в режиме онлайн. Ожидается, что переподготовка специалистов будет организована и на местах. Указывается также на то, в регионах будут действовать четыре мобильных цифровых рентген-аппарата. Как сообщил глава Минздрава Арцаха Араик Багирян, в республике складировано порядка 240 тыс. масок, 220 тыс. перчаток, а также 30 тыс. единиц санитайзеров для рук и поверхностей.

По последним данным, в Арцахе было выявлено 8 случаев коронавируса, 5 пациентов выздоровели. Число изолированных граждан - 12 (срок их карантина истекает 30 апреля), а проведенных тестов - 239. 

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