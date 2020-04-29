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 Среда, 29 Апреля 2020 13:47
Александр Аванесов

Армянская АЭС: Оставайся дома - электричеством обеспечим

Армянская АЭС: Оставайся дома - электричеством обеспечим

АрмИнфо. С самого начала объявления карантина на Армянской атомной электростанции был создан штаб оперативного реагирования и принят план мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.  Особое внимание штаб уделяет проходной, столовой и служебным помещениям. В частности, на проходной на полу нанесена разметка для обеспечения социальной дистанции. Весь коллектив станции получил памятки о профилактике заражения COVID-19.

Согласно сообщению пресс-службы ААЭС, мероприятия начинаются еще до прибытия на станцию - микроавтобус, привозивший сотрудников на работу, заменен на большой автобус, где пассажиры могут соблюдать социальную дистанцию. По прибытии на станцию у каждого сотрудника на проходной обязательно замеряют температуру, и если она выше 37 градусов, то вход на территорию ему не разрешается. В ходе смены у всех сотрудников повторно замеряется температура.

По словам начальника смены ААЭС Артака Навасардяна, на период карантина запрещен вход на станцию для всех лиц, не являющихся штатными сотрудниками, отменены командировки, установлен 12-часовой график для рабочих смен, а все совещания проводятся по внутренней связи без личного контакта. Сотрудники ААЭС обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты - медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Помещения и транспортные средства в течение дня также дезинфицируются, а некоторые и по дважды в день. Все предметы, с которыми мы соприкасаемся по работе: телефоны, столы, дверные ручки и прочее, обязательно обрабатываем дезинфицирующим средством. Также для сокращения риска распространения вируса в большом коллективе и максимальной изоляции оперативного персонала, введены дополнительные меры: ограничен доступ в Блочный щит управления для так называемого <дневного персонала>, будь то директор, главный инженер или начальник цеха>.

А начальник административно-хозяйственного отдела ААЭС Сусанна Аветсян добавляет, что еще в марте было принято решение о том, что сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности из дома, были переведены на удаленный режим работы.  Благодаря принятым санитарно-профилактическим мерам, на Армянской АЭС не было зарегистрировано случаев заражения вирусом COVID-19. Станция работает в безопасном режиме и продолжает вырабатывать электроэнергию в предусмотренном объеме>.

Техник-оператор ААЭС Армине Меликян отметила, что все сотрудники станции хотят поскорее вернуться к привычному ритму жизни. "Но сейчас очень важно ответственно подходить к ситуации, соблюдать все необходимые правила и при этом достойно выполнять свою работу. Оставайся дома, работай онлайн, учись удаленно, электричеством обеспечим>, - заявила она.

Напомним, что, согласно планам, с 15 мая Армянская атомная станция будет остановлена на планово-предупредительный ремонт сроком на 65 дней.  В рамках работ на станции намечено отремонтировать башню по охлаждению пара (градирню), которая поможет эффективнее защищать станцию от перегрева. Кроме того, на станции планируется отремонтировать  важный узел по распределению электроэнергии - открытое распределительное устройство. Также начнется работа по отжигу оболочки реактора, что позволит станции прослужить на несколько лет дольше.

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