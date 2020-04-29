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 Среда, 29 Апреля 2020 13:37
Ани Мшецян

В парламенте обсуждается внесение изменений в законопроект <О правовом режиме чрезвычайного положения РА>

В парламенте обсуждается внесение изменений в законопроект <О правовом режиме чрезвычайного положения РА>

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении подготовило новые изменения в пакете законопроектов  <О внесении изменений и дополнений в закон о правовом режиме чрезвычайного положения РА>, а также в закон <О нормативно- правовых актах Армении>. Об этом в ходе заседания заявил замминистра юстиции Рафик Григорян.

По его словам, коренных изменений в данном законопроекте нет, изменения носят скорее косметический характер. <В частности, мы добавили конституционное положение, согласно которому права граждан могут быть ограничены с целью предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции. Также учтены замечания, связанные с правом человека на образование. Человек имеет право получать образование, однако, в сложившейся ситуации образовательный процесс может проходить с учетом некоторых условий, в данной ситуации возможность получать его дистанционно>, - подчеркнул Григорян.

Заммнистра заметил, что из текста была изъята формулировка о регламентировании права на свободное передвижение. Также право на личную свободу может быть ограничено письменным или устным распоряжением органов власти, участвующих в осуществлении мер, связанных с чрезвычайным положением. Они обязаны пояснить свое решение устно или письменно, а также осведомить о своем решении лицо, чью свободу последние намерены ограничить. Однако, дать устное распоряжение можно только в том случае, если было невозможно письменно изложить свое решение>,- подчеркнул Григорян.

Он заметил, что во время чрезвычайного положения полномочия коменданта по ЧП должен взять на себя премьер-министр или вице-премьер.

Парламентарии внесли предложение добавить в закон регулировки, которые дадут возможность осуществлять над ситуацией определенный парламентский контроль. <Мы можем обсудить данное предложение>, - подчеркнул замминистра. 

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