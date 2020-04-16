Четверг, 16 Апреля 2020 19:03

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, в котором подтвердил приверженность РА присоединиться к призыву к глобальному прекращению огня. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Указав на важность совместных действий в борьбе пандемией коронавируса, глава МИД Армении в письме, в частности, отметил: "Международная поддержка одинаково важна и для тех людей, кто стал уязвимым вследствие конфликтов.

С этой точки зрения особо важна поддержка со стороны профессиональных органов ООН и, прежде всего, Всемирной организации здравоохранения, а также доступ к людям, живущим в регионах, пострадавших от конфликтов. Армения готова предоставить все необходимые условия для работы соответствующих органов ООН, независимо от статуса территории.

Эта эпидемия - серьезный вызов для человечества, а совместные усилия по его преодолению могут придать новый импульс многостороннему

сотрудничеству, совместным усилиям по созданию всеобъемлющего мира, свободного от войн и военных действий.

Осуществление мер доверия направленных на предотвращение стихийных бедствий, их смягчение и управление в эти трудные времена следует рассматривать как возможность для всех народов, в том числе для

сторон конфликта". Отметим, что в марте текущегого года Генсек ООН выступил с видеообращением, в котором призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. "Весь мир столкнулся с общим врагом - COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности... Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни. Сейчас человечество нуждается в этом больше, чем когда-либо", - заявил Антонио Гутерриш. Он отметил, что именно гражданское население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях пандемии, поскольку не имеет надлежащего доступа к медицинской помощи. Антонио Гутерриш добавил, что специальные посланники Генерального секретаря ООН будут вести диалог со сторонами конфликта, чтобы за призывом к прекращению огня наступили реальные действия и на территориях, где идет война, начали готовиться к противодействию пандемии коронавируса