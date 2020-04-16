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 Четверг, 16 Апреля 2020 19:00

Рассмотрена деятельность по получению страной статуса наблюдателя в ВТО

Рассмотрена деятельность по получению страной статуса наблюдателя в ВТО

АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Активизация взаимодействия с ВТО рассматривается в контексте реализации внешнеэкономической политики страны. Как известно, Всемирная торговая организация, созданная в 1995 году для либерализации международной торговли и регулирования отношений государств-членов в этой сфере, отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации договоров, подписанных многими странами мира и ратифицированных их парламентами.

В целях изучения вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в эту международную структуру, в июле 2019 года по поручению главы государства была создана специальная Правительственная комиссия. По итогам её заседаний, а также консультаций с представителями вышеназванной организации и международными экспертами, констатировалось, что участие нашей страны в ВТО в статусе наблюдателя в качестве первого шага создаст оптимальные возможности для модернизации национальной экономики.

Напомним, что в последние годы в сотрудничестве с международными структурами в Туркменистане реализуется комплекс мер по совершенствованию законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО.

В ходе нынешнего заседания комиссии были обсуждены практические шаги, касающиеся получения нашей страной статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации.

Собравшиеся констатировали, что вступление во Всемирную торговую организацию, в первую очередь, придаст импульс развитию именно тех сфер, в которых Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках.

В частности, это углеводородные ресурсы, строительство современных газо- и нефтеперерабатывающих производств. После принятия в ВТО на государство также распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны всех международных организаций, предоставляются экономические льготы.

Таким образом, проводимая работа по вступлению в ВТО нацелена на закрепление позиций Туркменистана в мире на перспективу, на возможность не только активно участвовать в глобальных процессах, но и наилучшим образом воспользоваться своими собственными конкурентными преимуществами, что приведёт к повышению статуса страны на международной арене, будет способствовать притоку кредитов и инвестиций.

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