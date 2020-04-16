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 Четверг, 16 Апреля 2020 18:57
Алина Оганесян

Поступления на специальный казначейский счет по борьбе скоронавирусом достигают 1 млрд. драмов

Поступления на специальный казначейский счет по борьбе скоронавирусом достигают 1 млрд. драмов

АрмИнфо.По положению на 17:00 16 апреля на специальный счет Министерства финансов РА, открытом для борьбы с коронавирусом, поступило свыше 967.9 млн. драмов. Об этом сообщает пресс- служба правительства, ссылаясь на Минфин.

Согласно источнику, количество платежей достигло 3736.

Напомним, что Министерство финансов открыло казначейский счет с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на предотвращение и преодоление коронавируса. Казначейский счет - 900005001947; получатель - Центральное казначейство. Перед переводом денежных средств суммы необходимо указать в качестве цели перевода содействие борьбе с коронавирусом.

Полученные средства будут использованы на поощрение медицинского персонала, приобретение медицинских принадлежностей и оборудования, а также на улучшение условий в зданиях медицинских центров. 

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