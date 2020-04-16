Четверг, 16 Апреля 2020 18:03

АрмИнфо.Коронавирус был подтвержден у 10 сотрудников Центра здоровья Маралика. Как сообщает администрация Ширакской области Армении на своей странице в Facebook, они проходят лечение в Инфекционной больнице Гюмри.

Согласно источнику, в течение дня еще 60 сотрудников Центра пройдут тест на COVID-19.

В общей сложности в инфекционной больнице Гюмри на данный момент проходят лечение 29 больных коронавирусом, 23 из которых - это жители Ширакской области. С начала распространения коронавирусной инфекции и по сей день выписались 8 человек. Еще двое жителей региона получают лечение от COVID-19 в столице. На данный момент в области показания к изоляции имеют 148 граждан, а к самоизоляции - 278.

По последним данным, в Армении было подтверждено 1159 случаев коронавируса, выздоровели 358 человек, фактическое лечение получают 783 пациентов, скончались 18.