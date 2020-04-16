Четверг, 16 Апреля 2020 17:26

АрмИнфо.#оставайтесьдома, делайте заказ через menu.am, оплачивайте картой Visa IDBank-а, и деньги за доставку окажутся на Вашем счету в menu.am.

При оплате картами Visa IDBank-а заказа на menu.am используйте промо-код #VisaMenu, и сумма за доставку будет переведена на Ваш счет в menu.am в течение 24 часов. Кроме того, владелец карты Visa, совершивший наибольшее количество транзакций по состоянию на конец месяца, получит от menu.am ваучер на сумму в драмах, эквивалентную 100 долларам США.

Акция действует до октября 2020 года.

Напомним, что IDBank предлагает дебетовые и кредитные карты Visa Gold, Platinum, Signature, Infinite и карта Idram Rocket Visa, которые можно заказать онлайн, не выходя из дома, посредством системы IDBanking.am и приложения Idram, с бесплатной доставкой карты в пределах Еревана.

Осуществите быструю синхронизацию, чтобы воспользоваться всеми преимуществами карт IDBank-а.

Пользуйтесь бесплатной доставкой и будьте здоровы!