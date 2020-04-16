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 Четверг, 16 Апреля 2020 16:15
Ани Мшецян

У Сержа Саргсяна тоже есть вопросы к членам парламентской комиссии

У Сержа Саргсяна тоже есть вопросы к членам парламентской комиссии

АрмИнфо. Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна выступил с заявлением, перед участием последнего в парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны 2016 года.

В заявлении, в частности, говорится: <Сегодня третий президент Армении Серж Саргсян посетил Национальное Собрание для участия в заседании комиссии по расследованию, событий апрельской войны 2016 года. Он ответит на вопросы членов комиссии по данному вопросу, для того, чтобы предоставить им информацию, которой они, по всей вероятно не владеют.

Президент Саргсян согласился принять участие в слушаниях, так как считает своим долгом прекратить все спекуляции, связанные событиями апрельской войны. Перед заседанием комиссии третий президент Армении выступил с соответствующим заявлением>, - подчеркивается в заявлении офиса.

В заявлении Сержа Саргсяна, в частности, говорится: <Вопрос, связанный с событиями апрельской войны, никоим образом не должны разделять наш народ, ослаблять наше единство и ставить под угрозу наши возможности в сфере обороны.

Четыре года назад мы подверглись подлому нападению со стороны противника. Во время четырехдневных широкомасштабных военных действий Азербайджан использовал почти все виды оружия, имеющиеся в арсенале, но Армия обороны и тысячи добровольцев, которые пришли на помощь, героически защитили доверенные им территории и сорвали намерения противника. Я горжусь нашей армией. В апреле 2016 года наши ребята сражались с большим мужеством>, - подчеркнул третий президент Армении

Саргсян отметил, что он, будучи Верховным главнокомандующим, несколько раз говорил о том, что наши солдаты и командиры, принявшие участие в апрельской войне, в своей отваге превзошли своих героических отцов и дедов, которые участвовали в Арцахской освободительной войне. <Они разгромили и остановили наступление элитарных подразделений Азербайджана, и по нашим сведениям, а также по сведениям наших зарубежных партнеров, противник понес гораздо больший урон, чем мы. Я скорблю о каждой из наших потерь, и с сожалением должен заметить, что спасти всех невозможно.

Но землю следует защищать кровью, и слава тем, кто пролил свою кровь ради родной земли. Родственники наших солдат, отдавших свою жизнь ради родины, должны испытывать гордость и жить ради светлой памяти своих сыновой, и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Никто не имеет права своими грязными домыслами затуманивать их разум и причинять им боль. Подобный подход в первую очередь не одобрят наши солдаты, которые выбрали осознанную смерть>, - заявил он.

Третий президент Армении подчеркнул, что солдат армянской армии в очередной раз преподали противнику урок, нанеся им существенный урон и сдержав воинственные устремления Азербайджана. Однако, наступит день, когда Баку снова попытается сделать то же самое, и когда они пойдут на этот шаг, невозможно будет снова спасти всех.  <Причина не в том, что наша армия плохо управляется. Если мы хотим, чтобы не было потерь, мы должны отказаться от нашей национальной цели - жить свободно и достойно на своей родине.

После войны переговоры с врагом на дипломатическом поле должны принести мир и обеспечить выполнение данного решения, но не в ущерб жизненным интересам нашего народа. Это не <лайв-шоу>, которое проводится в социальных сетях, это международная реальная политика, с закулисными действиями. Мы не имеем права разделяться по вопросам общегосударственного значения и, прежде всего, по арцахской проблеме. Это может слишком дорого обойтись как людям, так и нашему государству. Давайте будем бдительными и рассмотрим любую такую попытку именно с этой точки зрения>, - заявил Саргсян.

Он отметил, что и у него есть вопросы: в частности, они касаются того, что некоторые сеют мрачные подозрения в связи с победой армянской армии в ходе апрельской войны, прибегают к различным спекуляциям, преследуют цели в связи с созданием парламентской комиссии по расследованию апрельской войны и рядом других тем.

<Мы еще вернемся к этому и сделаем соответствующие выводы. И сегодня на заседании этой комиссии я посмотрю прямо в глаза членам комиссии, чтобы сказать все, о чем я знаю, а также то,  что я думаю>, - заключил Саргсян.

Отметим, что 16 апреля Серж Саргсян принимает участие в заседании парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны 2016 года. 

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