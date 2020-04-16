Четверг, 16 Апреля 2020 16:14

АрмИнфо. В общине Норашен было выявлено 8 больных коронавирусом, из которых один выздоровел, один - скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Араратской области РА Гарик Саркисян, отметив, что другие муссируемые данные не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Губернатор сообщил, что в общине Норашен на похоронах присутствовал гражданин, ранее находящийся в изоляции, и у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. <После инцидента Комендатура решила временно ввести ограничения в Норашене. Решение о введении ограничений в вышеуказанной общине остается в силе до 23:59 18 апреля>, - проинформировал Саркисян.

Напомним, что сегодня об инциденте сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, указавший на то, что изолированному гражданину была предоставлена возможность посетить траурное мероприятие в виде исключения, с условием соблюдения социальной дистанции. Гражданин посетил похороны в сопровождении эпидемиолога и полицейского, однако не смог сдержать своих эмоций, и в качестве утешения обнял своих близких. После у него был диагностирован коронавирус, что вынудило Комендатуру в профилактических целях изолировать всю общину Норашен.

В общей сложности, в республике было подтверждено 1159 случаев коронавируса, выздоровели 358 человек, фактическое лечение получают 783 пациентов, скончались 18.