Четверг, 16 Апреля 2020 14:52

АрмИнфо.Посольство ФРГ в Армении информирует о новых ограничениях на поездки в Германию и Шенгенскую зону.

Так, согласно сообщению посольства ФРГ В РА, следуя предложениям Еврокомиссии от 8 апреля 2020 года, Германия еще на 30 дней продлевает ограничения на въезд в страну для несрочных поездок в связи с эпидемиологической ситуацией связанной с COVID-19. "Германия, также как и остальные страны Европы, продолжит применять ограничения, принятые странами ЕС 17 марта 2020 года и которые продлены до 15 мая. Для лиц, въезжающих на территорию Германии, будет применяться карантин. Те граждане Армении, которые находятся в Германии и чьи сроки по визам или виду на жительство заканчиваются должны заранее связаться с компетентными органами по вопросам иностранцев", - подчеркнули в посольстве Германии. -