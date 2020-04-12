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 Воскресенье, 12 Апреля 2020 19:42

Путину не хватает живого общения

Путину не хватает живого общения

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не скучает ли глава государства по живому общению со своими коллегами в условиях ограничений, связанных с пандемией.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его [Путина] графика - он гораздо более интенсивный, чем в обычные дни".

Также Песков отметил, что в Кремле видели критику в адрес президента после его посещения больницы в Коммунарке, у главврача которой впоследствии было выявлено заражение коронавирусом. "Давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно", - сказал Песков. 

"Это же не безрассудство, это не какой-то авантюризм, это именно потребность руководителя своими глазами увидеть, что происходит на самом деле. Потому что ни один самый подробный отчет не может описать картину, не может дать чувство поддержки тем людям, которые сейчас находятся в этой непростой ситуации", - добавил Песков, отметив, что в каждой поездке президент "принимает все меры предосторожности". 

Представитель Кремля напомнил о ситуации в Великобритании, где вместо заболевшего коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона "должен был принять бразды правления министр иностранных дел". "Путин никогда не доводит до такой ситуации <...> Он выполняет роль главы государства, но всегда это все взвешенно, продуманно, с мерами предосторожности. Но он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит. И этим же он руководствовался и в Коммунарке", - резюмировал Песков.

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