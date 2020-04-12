Воскресенье, 12 Апреля 2020 19:31

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 апреля провел расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, на заседании присутствовали представители законодательного, исполнительного и судебного органов.

Президент НКР обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса.

Отметим, что в Арцахе было зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом.