Суббота, 11 Апреля 2020 16:21

АрмИнфо. Министр обороны РА Давид Тоноян и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Сергей Копыркин ознакомились сегодня с работами мобильной исследовательской лаборатории по диагностированию инфекции COVID-19. Лаборатория поставлена в Армению из РФ в рамках достигнутой договоренности между главами оборонных ведомств.



Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, мобильная лаборатория может проводить исследования в любой местности и сложных погодных условиях, обеспечивая 99% точности проводимых проверок.

Для содействия в предотвращении коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мер, а также с целью обмена опытом и знаниями в Армению прибыли военные медики, эпидемиологи и вирусологи ВС РФ. Согласно источнику, Военно-медицинское управление ВС РА уже приступило к совместным работам с российскими коллегами, вместе с тем проводятся тренинги по переподготовке армянских медспециалистов, обсуждаются вопросы дальнейшей организации работ.