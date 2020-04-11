Суббота, 11 Апреля 2020 16:06

АрмИнфо.45 армянских учащихся вернулись в Армению через Грузию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Армении в Грузии.

<По итогам переговоров с грузинскими властями, 10 апреля стал возможным переезд из США и Израиля в Тбилиси 35 учеников и 10 студентов. Благодаря специальному разрешению, полученному посольством, прибывшие из Армении два автобуса смогли въехать на территорию Грузии и через коридор в Марнеульском районе, считающимся зоной строгого каранатинного контроля, благополучно перевезти в Армению учащихся в сопровождении патрульной полиции.

Посольство Армении в Грузии координировало работы по прибытию граждан Армении в Тбилиси, их встрече, а затем перемещению из аэропорта до Баграташенского КПП.

Сообщим также, что между посольством и грузинской стороной была предварительная договоренность о том, что исходя из введенного в Грузии чрезвычайного положения и всеобщего карантина, между прибывшими в Грузию гражданами Армении и представителями посольства должны быть исключены какие-либо контакты>, - говорится в заявлении.