Суббота, 11 Апреля 2020 16:05

АрмИнфо. Ереванская мэрия продолжает осуществлять меры про профилактике распространения COVID-19. Как заявил заместитель мэра Еревана Сергей Арутюнян на пресс-конференции 10 апреля, каждое утро проводится дезинфекция подъездов и лифтов многоквартирных жилых зданий.

Что касается применяемой ранее при сотрудничестве с МЧС дезинфекции транспортных остановок, то она временно приостановлена в связи с введенным запретом на работу городского транспорта.

Арутюнян напомнил, что транспортные средства ЗАО <Автобус Еревана> в день 3-4 раза бесплатно перевозят медицинских работников по специально разработанным маршрутам. Данные автобусы также подвергаются дезинфекции.

Арутюнян также проинформировал, что дезинфекция эффективна вне зависимости от того, при помощи каких технических средств она осуществляется.

Продолжается контроль за объектами, действующими в сфере обслуживания, по части выполнениями ими рекомендаций Комендатуры. Арутюнян признал, что в некоторых супермаркетах и банках имеют место скопления людей вопреки многочисленным рекомендациям сохранять социальную дистанцию. В связи с этим он в очередной раз озвучил призыв сохранять дистанцию в 1-2 метра, отметив, что следование данному правилу в силах каждого. <Для преодоления вируса важно содействие каждого из нас. К этому призывают и работающие на сверхнагрузках медики, которые днями лишены возможности видеться со своими близкими>, - отметил заммэра.

Вместе с тем, заместитель мэра с беспокойством заметил, что на разгруженных от транспортного потока улицах некоторые водители позволяют себе рискованные и опасные маневры. Он сам неоднократно становился свидетелем подобных ситуаций. В связи с этим Арутюнян призвал водителей следовать букве закона, и проявлять при вождении осторожность.