Суббота, 11 Апреля 2020 15:25

АрмИнфо.С учетом ситуации с коронавирусом, около 2 тыс. пожилых были обеспечены месячным запасом продовольствия за счет бюджетных средств мэрии Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы столичного муниципалитета Акоп Карапетян на пресс- конференции 10 апреля.

По его словам, на данные мероприятия мэрией было выделено порядка 45 млн. драмов. В центре внимания муниципалитета были в частности одинокие пожилые, которые вынуждены были бы в нынешних эпидемиологических условиях выходить из дома за покупками. Карапетян проинформировал, что, с учетом консультаций со специалистами, для них был закуплен месячный запас продовольствия, предметов быта и гигиены (общий вес каждого ящика - 30 кг). При этом продовольствие было закуплено из расчета месячной нормы по калорийности питания на одного человека. Данные работы, по словам Карапетяна, будут иметь продолжение.

Он также напомнил, что за счет премиального фонда за март сотрудников мэрии и районных администраций было собрано 130 млн. драмов для поощрения порядка 1800 медработников. На данные нужды свою зарплату за март, превышающую 400 тыс. драмов, направил мэр столицы Айк Марутян.