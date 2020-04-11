Суббота, 11 Апреля 2020 15:24

АрмИнфо. Впервые в Армении не пройдут массовые мероприятия в памятные и праздничные дни. Об этом 11 апреля в ходе прямого эфира сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«24 апреля (День памяти Геноцида Армян), 8 и 9 мая (День освобождения Шуши и День победы в ВОВ) в этом году пройдут без участия граждан. Мы ограничимся исключительно присутствием должностных лиц. В обратном случае, столкнемся с неконтролируемой новой вспышкой заболевания», - сказал он.

Вместе с тем глава правительства выразил благодарность Армянской Апостольской церкви за проявленное понимание и согласие на закрытое празднование Пасхи в церквях.

«Надеюсь на ваше понимание, поскольку это важно с точки зрения предотвращения распространения заболевания. Мы продолжим строго следить за выполнением предписаний в условиях ЧП, и просим вас соблюдать их. В обратном случае мы ставим под угрозу здоровье и жизнь наших близких, что несравнимо и несопоставимо ни с какими ценностями и интересами», - сказал Пашинян.

Напомним, что Комендант РА предложил продлить режим ЧП в Армении с 14 апреля еще на 30 дней