﻿
 Суббота, 11 Апреля 2020 15:24
Алина Оганесян

В Армении отменены массовые мероприятия в апреле и начале мая

В Армении отменены массовые мероприятия в апреле и начале мая

АрмИнфо. Впервые в Армении не пройдут массовые мероприятия в памятные и праздничные дни. Об этом 11 апреля в ходе прямого эфира сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

 

«24 апреля (День памяти Геноцида Армян), 8 и 9 мая (День освобождения Шуши и День победы в ВОВ) в этом году пройдут без участия граждан. Мы ограничимся исключительно присутствием должностных лиц. В обратном случае, столкнемся с неконтролируемой новой вспышкой заболевания», - сказал он.

 

Вместе с тем глава правительства выразил благодарность Армянской Апостольской церкви за проявленное понимание и согласие на закрытое празднование Пасхи в церквях.

 

«Надеюсь на ваше понимание, поскольку это важно с точки зрения предотвращения распространения заболевания. Мы продолжим строго следить за выполнением предписаний в условиях ЧП, и просим вас соблюдать их. В обратном случае мы ставим под угрозу здоровье и жизнь наших близких, что несравнимо и несопоставимо ни с какими ценностями и интересами», - сказал Пашинян.

 

Напомним, что Комендант РА предложил продлить режим ЧП в Армении с 14 апреля еще на 30 дней

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Путину не хватает живого общенияПутину не хватает живого общения
Бориса Джонсона выписали из больницыБориса Джонсона выписали из больницы
В Арцахе объявлен режим ЧСВ Арцахе объявлен режим ЧС
В Армению из РФ доставлена мобильная лаборатория по диагностике COVID-19В Армению из РФ доставлена мобильная лаборатория по диагностике COVID-19
45 армянских учащихся вернулись в Армению через Грузию45 армянских учащихся вернулись в Армению через Грузию
Читать больше



Эксперты
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Виталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в АрцахеВиталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в Арцахе
Самвел Бабаян: Пока в Арцахе на руководящих должностях будут ставленники Еревана, Баку будет продолжать вести переговоры исключительно с АрмениейСамвел Бабаян: Пока в Арцахе на руководящих должностях будут ставленники Еревана, Баку будет продолжать вести переговоры исключительно с Арменией
Читать больше
Комментируемые
Никол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавирусаНикол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавируса
Первый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властямПервый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властям
Посольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть АрмениюПосольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть Армению
Серж Саргсян развеивает мифы о недооснащенности армянской армииСерж Саргсян развеивает мифы о недооснащенности армянской армии
Масис Маилян: В ближайшие дни проинформируем общественность о наших дальнейших шагахМасис Маилян: В ближайшие дни проинформируем общественность о наших дальнейших шагах
Правительство утвердило очередную программу социального содействия в связи с COVID-19Правительство утвердило очередную программу социального содействия в связи с COVID-19
Обратиться за получением социальной помощи в связи с коронавирусом можно будет с 10 апреляОбратиться за получением социальной помощи в связи с коронавирусом можно будет с 10 апреля
Минздрав Армении сообщает о вакансиях в выделенном для лечения COVID- 19 медцентреМинздрав Армении сообщает о вакансиях в выделенном для лечения COVID- 19 медцентре
В Армении и Франции скорбят в связи с кончиной Патрика ДеведжянаВ Армении и Франции скорбят в связи с кончиной Патрика Деведжяна
Государство предоставит единовременные соцпособия в случае потери работы семьям с несовершеннолетними детьмиГосударство предоставит единовременные соцпособия в случае потери работы семьям с несовершеннолетними детьми
Торосян: Угрозы для жизни больных коронавирусом нетТоросян: Угрозы для жизни больных коронавирусом нет
Пашинян: Старого света больше не существует, мы входим в новый светПашинян: Старого света больше не существует, мы входим в новый свет
В МИД России ответили на вопросы, интересующие граждан Армении и России в связи с прекращением пассажироперевозокВ МИД России ответили на вопросы, интересующие граждан Армении и России в связи с прекращением пассажироперевозок
Посольство: Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Армении с туристическими целями, в максимально сжатые сроки вернуться в РоссиюПосольство: Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Армении с туристическими целями, в максимально сжатые сроки вернуться в Россию
В связи с ситуацией с коронавирусом, Минздрав Армении набирает добровольцевВ связи с ситуацией с коронавирусом, Минздрав Армении набирает добровольцев
Поиск по дням

2013 , 2014