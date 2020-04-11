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 Суббота, 11 Апреля 2020 11:39
Карина Манукян

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством из страха, что он болен коронавирусом

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством из страха, что он болен коронавирусом

АрмИнфо. В Гюмри мужчина пытался покончить жизнь самоубийством из страха, что он болен коронавирусом.

 

Трагический инцидент произошел накануне, мужчина был незамедлительно госпитализирован в местный медцентр, где ему оказали первую медицинскую помощь.

 

66-летний мужчина приехал из России 28 марта и был изолирован дома. Почувствовав себя плохо, он решил, что болен коронавирусом, и из страха выпил эссенцию уксусной кислоты. Жизнь мужчине удалось спасти; позднее он был переведен в токсикологическое отделение столичного медцентра <Армения>. Проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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