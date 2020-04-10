Пятница, 10 Апреля 2020 21:31

АрмИнфо. Ситуация с коронавирусом сказалась также на переговорном процессе. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении сообщил глава МИД РА Зограб Мнацаканян.

Он, в частности, обратил внимание на то, что был приостановлен мониторинг ОБСЕ, и в этих условиях главная задача - это сохранение режима перемирия. Между тем имели место нарушения данного режима со стороны Азербайджана, в результате чего с армянской стороны были ранены трое граждан, в том числе 14-летний ребенок. Мнацаканян особо отметил, что Армения поддерживает постоянную связь с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Глава МИД выразил надежду, что Азербайджан также понимает, что осуществлять нарушения режима перемирия - по меньшей мере безответственно, поскольку коронавирус затронул практически каждую страну.