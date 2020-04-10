Пятница, 10 Апреля 2020 21:04

АрмИнфо. С 1 марта в Армению возвратились свыше 63300 человек. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении сообщил глава МИД РА Зограб Мнацаканян, говоря о ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом.

Главная задача, по его словам - это предотвратить распространение коронавируса, снизить его давление на социальную жизнь граждан, а также обеспечить необходимые запасы по части медикаментов и соответствующего медоборудования. В этом вопросе МИД активно сотрудничает с другими ведомствами и Комендатурой. Министр в частности положительно оценил взаимодействие с Китаем, откуда ранее прибыл борт с необходимым медицинским оборудованием, а также медицинскими принадлежностями, проинформировав также, что ожидается также второй самолет.

Что касается процесса организации возвращения граждан Армении на родину, то с 1 марта число прибывших составило свыше 63300 человек, еще 1870 зарегистрированы в посольствах и консульских службах 40 стран. В этом вопросе, по его словам, осуществляется активное сотрудничество с другими странами. Так, только за неделю из России в Армению приехали 440 граждан, и осуществляются шаги для обеспечения продолжения этого процесса. Кроме того, ожидается прибытие 10 студентов из Израиля и 34 студентов из США.