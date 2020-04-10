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 Пятница, 10 Апреля 2020 20:42
Карина Манукян

В ЕАЭС будет создан механизм применения сертификата о происхождении серийной продукции из Казахстана

В ЕАЭС будет создан механизм применения сертификата о происхождении серийной продукции из Казахстана

АрмИнфо.В целях упрощения взаимной торговли Евразийский межправительственный совет принял решение о создании механизма применения сертификата о происхождении серийной продукции, производимой на территории Республики Казахстан.

 

Механизм будет применяться к ограниченной категории товаров, аналогичных тем, в отношении которых Казахстаном применяются более низкие ставки пошлин при импорте.

 

Сертификат серийной продукции будет выдаваться изготовителю (поставщику) на шесть месяцев и распространяться на все поставки соответствующего товара, осуществляемые в этот период в другие государства ЕАЭС. Таким образом, не потребуется сертифицировать каждую поставку.

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