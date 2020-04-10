Пятница, 10 Апреля 2020 20:00

АрмИнфо. Армянский музей Америки (Armenian Museum of America) сообщает об акции <Поделись своей историей> к 105-летней годовщине Геноцида армян.

Согласно сообщению пресс-службы музея, желающие могут поделиться историями или фотографиями семьи, которая пережила Геноцид и / или внесла свой вклад в дело помощи выжившим. <Эти истории о триумфе, выживании и силе не только позволят нам вспомнить о прошедшей борьбе и испытаниях, но и покажут тем из нас, кто сейчас переживает трудные времена, что в грядущих днях есть надежда. С вашего разрешения музей будет публиковать эти истории и фотографии в течение всего апреля на нашей странице в Facebook и на веб-сайте музея: armenianmusem.org>, - говорится в сообщении. Послать свои истории и фотографии можно посредством официального сайта Армянского музея Америки.