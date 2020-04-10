Пятница, 10 Апреля 2020 19:51

АрмИнфо.Фонд Шарля Азнавура помог Армении в борьбе с COVID-19.<Сегодня все страны сталкиваются с вызовами в области здравоохранения.

Однако мы уверены, что вместе сможем преодолеть эту болезнь, будучи более сплоченными, более заботливыми и более ответственными. Много лет назад Шарль Азнавур стоял рядом с Арменией и ее народом в трудное время, начав свою гуманистическую деятельность. В соответствии с ценностями Шарля Азнавура, Фонд Азнавур (Aznavour Foundation) присоединяется к всемирной борьбе против COVID-19>, - подчеркнул Николя Азнавур, сын всемирно известного шансонье, соучредитель и председатель правления Фонда Азнавура.

В тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Армении, Фонд Азнавур обеспечил закупку более 5 тыс. масок N95 и 1 тыс. защитных комбинезонов для врачей и медсестер, а также доставку в медицинские учреждения более 7 тыс. литров дезинфицирующих средств (двухмесячный запас).

Фонд Азнавура выражает свою благодарность всем медицинским работникам и волонтерам, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других и предотвратить распространение болезни. Данная инициатива Фонда Азнавура стала возможной благодаря щедрой поддержке фондов и из Швейцарии, Армена Гришкяна и других

доноров, пожелавших остаться неизвестными. <Пожалуйста, следуйте инструкциям в ваших странах, чтобы сохранить безопасность и спасти жизни людей!>, - отмечается в сообщении Фонда.