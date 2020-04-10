Пятница, 10 Апреля 2020 19:50

АрмИнфо. Я узнал о возбужденном против меня уголовном деле из СМИ. Об этом заявил экс-депутат НС РА Артур Геворкян на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Генпрокуратура сообщила о том, что Геворкян привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в связи с незаконным обогащением и сокрытием имущества, подлежащего декларированию. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Между тем Геворкян настаивает на том, что об этом он узнал об этом из публикаций СМИ, и он не был уведомлен о возбуждении против него уголовного дела. По его словам, по месту его приписки в Армении ему не были направлены соответствующие уведомления, а правоохранители не предпринимали попыток связаться с его близкими или же установить с ним связь посредством социальных сетей. Геворкян также сообщил, что длительное время он отсутствует из Армении. <Однако утверждаю, что мое местонахождение известно>, - заявил он.

Добавим, что, по данным следствия, Геворкян не задекларировал

принадлежащие ему три объекта недвижимости, приобретенные в США.

Речь идет о купленной 6 апреля 2011 г. недвижимости в Лос-Анджелесе

стоимостью в $490 тыс, купленной 10 августа 2015 г. недвижимости в

Глендейле стоимостью в $520 тыс, и купленной 2 июня 2016 г. недвижимости в Лос-Анджелесе. Помимо этого, он скрыл тот факт, что является владельцем 100% доли одной компании. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 314.3 и части 1 статьи 310 УК РА.