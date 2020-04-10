Пятница, 10 Апреля 2020 19:49

АрмИнфо. Еще у двоих граждан в Арцахе диагностирован коронаивурс. Об этом сообщает Минздрав Арцаха.

Согласно источнику, одним из них является член семьи жителя села Мирик, у которого был диагностирован коронавирус, его состояние оценивается как удовлетворительное. Вторым зараженным является житель города Карвачар, у него выявлено двухстороннее воспаление легких, его состояние средней степени тяжести. Более того, у данного гражданина также есть сопутствующие хронические болезни. Родственники жителя Карвачара уже 3 дня находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Сейчас выясняется круг общения больного.

Результаты тестов на коронавирус других граждан, в том числе и двух сотрудников полиции отрицательные. Таким образом, коронавирус зафиксирован у 5 граждан Арцаха.