Пятница, 10 Апреля 2020 17:40

АрмИнфо.Сознавая важность повышения экономической активности в стране, IDBank начинает прием кредитных заявок в рамках мероприятий по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Проект будет оказывать поддержку предприятиям, предоставляя им доступные финансовые ресурсы для обеспечения непрерывности деятельности в условиях новых вызовов.

Кредиты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по принципу софинансирования, рефинансирования и субсидирования. Условия предоставления кредитов определяются в соответствии с конкретными мероприятиями государственной экономической поддержки, а также целями кредитования. Банк не будет взимать комиссионные за изучение заявок, предоставление кредитов, их обслуживание и другие услуги.

Для того, чтобы воспользоваться льготными кредитами клиенты могут подать онлайн-заявку в Банк по ссылке https://www.idbank.am/content/contacts/, выбрав тему «Кредиты» и заполнив все необходимые поля, а также отправив электронное письмо по адресу businesssupport@idbank.am

Для дополнительной информации, пожалуйста, звоните по номеру +374 77 04 40 99 или посетите официальный сайт Банка.