Четверг, 26 Марта 2020 17:35

АрмИнфо.Намеченное на сегодня, 26 марта, судебное заседание по делу третьего президента РА Сержа Саргсяна не состоялось. Заседание было отменено в связи с представленным ранее стороной защиты ходатайством отложить слушания в связи с возникшей в Республике Армения эпидемической ситуацией.

Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн драм. Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании Flash Ltd по более высоким ценам.

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-министру сельского хозяйства РА Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА, главе Flash Ltd Барсегу Бегларяну

- по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-замминистру сельского хозяйства РА Самвелу Галстяну и начальника управления растениеводства того же министерства Геворку Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА.