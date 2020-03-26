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 Четверг, 26 Марта 2020 17:35
Карина Манукян

Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна не состоялось

Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна не состоялось

АрмИнфо.Намеченное на сегодня, 26 марта, судебное заседание по делу третьего президента РА Сержа Саргсяна не состоялось. Заседание было отменено в связи с представленным ранее стороной защиты ходатайством отложить слушания в связи с возникшей в Республике Армения эпидемической ситуацией.

Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн драм. Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании Flash Ltd по более высоким ценам.

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-министру сельского хозяйства РА Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА, главе Flash Ltd Барсегу Бегларяну

- по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-замминистру сельского хозяйства РА Самвелу Галстяну и начальника управления растениеводства того же министерства Геворку Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА.

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