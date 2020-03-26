Четверг, 26 Марта 2020 15:29

АрмИнфо.В Арцахе есть политические силы, которые спекулируют даже на вопросе, связанном с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил кандидат в президенты от "Консервативной партии Арцаха", пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Он отметил, что политизация данного вопроса неприемлема, так как все это может повлечь очень серьезные последствия. <Сейчас мы находимся в предвыборной гонке, и нельзя политизировать подобные важные вопросы. Для нас на первом месте здоровье наших граждан и мы не станем выступать против, если будет принято решение отложить выборы. Однако, подобное решение должно быть сугубо профессиональным и его должно вынести Министерство здравоохранения Арцаха>, - подчеркнул Бабаян.

Пресс-секретарь президента НКР заявил, что в противном случае возможны спекуляции. ''Если властями страны будет принято решение отложить выборы, то некоторые политические силы могут заявить о том, что данное решение было связано с желанием руководства страны подольше продержаться у власти. К счастью, такие силы в стране не многочисленны, но они есть>, - отметил глава Бабаян.

Отметим, что в Арцахе 31 марта пройдут парламентские и президентские выборы. В НКР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.