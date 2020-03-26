Четверг, 26 Марта 2020 15:18

АрмИнфо. Посольство Беларуси в РА обратилось к гражданам РБ, находящимся в Армении.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь, находящиеся в Республике Армения, просьба ко всем, кто планирует выехать из Армении, воспользоваться прямым рейсом Минск-Ереван-Минск Авиакомпании "Белавиа" 30 марта в 03:35. Всю необходимую информацию об убытии в Беларусь вы можете получить на сайте авиакомпании "Белавиа" в Ереване", - говорится в сообщении белорусского дипломатического представительства в РА, поступившем в АрмИнфо.

Вместе с тем, в посольстве Беларуси в РА проинформировали, что прямые рейсы по маршруту Минск-Ереван-Минск будут приостановлены до 8 апреля 2020 года.