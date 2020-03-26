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 Четверг, 26 Марта 2020 14:50
Карина Манукян

Торосян: Школьники, у которых диагностирован коронавирус, чувствуют себя хорошо

Торосян: Школьники, у которых диагностирован коронавирус, чувствуют себя хорошо

АрмИнфо.Дети школьного возраста, у которых был диагностирован коронавирус, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 26 марта, не уточнив точное число больных COVID-19 учащихся.

Министр обратил внимание на то, что на сегодняшней день в мировом масштабе нет ни одной публикации или научной работы, в которой говорилось бы о тяжелом течении коронавируса у детей. Аналогичная картина наблюдается и в Армении, где у больных детей COVID-19 протекает в легкой форме. Между тем Торосян отметил, что дети с пониженным иммунитетом более подвержены инфекциям, в том числе и коронавирусу. В связи с этим, по его словам, данной группе детей, в особенности тем, у кого иммунитет снижен из-за химиотерапии, следует уделять особое внимание.  Кроме того, не следует забывать о том, дети, как и взрослые, также могут стать источниками распространения инфекции. В связи с этим Торосян в очередной раз призвал всех следовать правилам личной гигиены и рекомендациям Минздрава, а также ограничить свой круг контактов на неопределенное время. 

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