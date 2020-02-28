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 Пятница, 28 Февраля 2020 18:25
Ани Мшецян

Андраник Кочарян: Уйдя в отставку судьи КС сняли бы с плеч нашей страны финансовое бремя

Андраник Кочарян: Уйдя в отставку судьи КС сняли бы с плеч нашей страны финансовое бремя

АрмИнфо. Судьи Конституционного суда так и не поняли, что после революции ситуации в Армении изменилась. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил депутат от блока "Мой шаг", глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Он отметил, что у народа Армении есть определенные ожидания от судебной системы.  "Вам кажется, референдум по конституционным изменениям не является важной проблемой для нашей страны? Это не осознали только судьи Конституционного Суда, ведь добровольно уйдя в отставку судьи КС могли бы снять с плеч нашей страны огромное финансовое бремя. У них даже нет политического нюха, они не поняли, что в стране произошли перемены, и что у нашего народа появились другие ожидания от судебной власти", - заключил депутат.

Следует отметить, что вчера, 27 февраля, никто из судей КС не подал

заявление о досрочном выходе на пенсию.

Напомним, что на внеочередном заседании НС Армении 6 февраля депутаты

проголосовали "за" вынесение вопроса о необходимости принятия поправок в Конституции, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда на референдум. Речь идет о статье 213 Конституции, регулирующей пребывания в должности членов и председателя КС. Принятие поправок позволит отправить в отставку действующий состав КС.

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