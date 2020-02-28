Пятница, 28 Февраля 2020 17:54

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с Генсеком ОБСЕ Станиславом Засем выразил надежду, что новоназначенный генеральный секретарь будет способствовать воплощению в жизнь универсальных целей Организации.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники детально обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ.

Указав на важную роль Армении в системе безопасности в рамках ОДКБ, Мнацаканян отметил, что тесное взаимодействие между странами-участниками играет важную роль в повышении эффективности деятельности структуры, а также совместного решения вызовов, стоящих перед организацией.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов региональной и международной повестки.

В рамках визита Зась также посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и отдал дань уважения памяти святых мучеников.