Пятница, 28 Февраля 2020 15:41

АрмИнфо.И.о. главы СНБ не исключает, что в ближайшее время в Армении возможна новая волна громких арестов. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. главы СНБ Эдуард Мартиросян.

Он отметил, что данный процесс носит постоянный характер. "Не могу точно сказать, насколько они громкими они станут для общественности, но для СНБ они не слишком резонансы", - заявил Мартиросян.

По словам и.о. главы СНБ это будут люди примерно такого же калибра как глава госкомитета градостроительства Ваагн Вермишян или замминистра образования, науки, культуры и спорта.

Отметим, что в рамках антикоррупционной борьбы в Армении периодически проходят громкие аресты высокопоставленных чиновников.