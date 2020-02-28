﻿
 Пятница, 28 Февраля 2020 15:41
Ани Мшецян

И.о. главы СНБ не исключает, что в ближайшее время в Армении возможна новая волна громких арестов

И.о. главы СНБ не исключает, что в ближайшее время в Армении возможна новая волна громких арестов

АрмИнфо.И.о. главы СНБ не исключает, что в ближайшее время в Армении возможна новая волна громких арестов. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. главы СНБ Эдуард Мартиросян.

Он отметил, что данный процесс носит постоянный характер. "Не могу точно сказать, насколько они громкими они станут для общественности, но для СНБ они не слишком резонансы", - заявил Мартиросян.

По словам и.о. главы СНБ это будут люди примерно такого же калибра как глава госкомитета градостроительства Ваагн Вермишян или замминистра образования, науки, культуры и спорта.

Отметим, что в рамках антикоррупционной борьбы в Армении периодически проходят громкие аресты высокопоставленных чиновников.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Андраник Кочарян: Уйдя в отставку судьи КС сняли бы с плеч нашей страны финансовое бремяАндраник Кочарян: Уйдя в отставку судьи КС сняли бы с плеч нашей страны финансовое бремя
Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее времяПутин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время
Глава МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили взаимодействие в рамках военного альянсаГлава МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили взаимодействие в рамках военного альянса
От буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школОт буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школ
Союз армян Украины подарит Еревану инновационный скейт-паркСоюз армян Украины подарит Еревану инновационный скейт-парк
Читать больше



Эксперты
Масис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущееМасис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее
Как нам обустроить Армению Как нам обустроить Армению 
Связь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителейСвязь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителей
Читать больше
Комментируемые
На 74 году жизни во Франции скончался бывший руководитель Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) Пьер ЛаречНа 74 году жизни во Франции скончался бывший руководитель Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) Пьер Лареч
Коррупции в Армении стало значительно меньше – опросКоррупции в Армении стало значительно меньше – опрос
Эксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действияЭксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действия
Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>
Лариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народаЛариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народа
Поиск по дням

2013 , 2014