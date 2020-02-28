Пятница, 28 Февраля 2020 15:41

АрмИнфо.В Службе национальной безопасности Армении были и будут кадровые изменения, но кадровых "чисток" у нас никогда не было и не будет. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил и.о. главы СНБ Армении Эдуард Марторосян.

Он отметил, что кадры в СНБ весьма надежные, более того, специфика ведомства не позволяет организовывать кадровые "чистки". "Все сотрудники СНБ Армении являются высококлассными профессионалами, и выполняют свою работу на все 100%", - подчеркнул и.о. главы СНБ.

Мартиросян также коснулся вопроса борьбы с фейками в соцсетях, отметив, что ранее были разоблачены несколько авторов фальшивых аккаунтов. "По данным фактам были возбуждены уголовные дела, проводится предварительное следствие. Хочу отметить, что всякая фейковая страница, которая может представлять угрозу национальной безопасности будет разоблачена, а ее авторов привлекут к ответственности по всей строгости закона", - заключил и.о. главы СНБ.