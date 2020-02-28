Пятница, 28 Февраля 2020 14:36

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт постоянно находится в поле зрения ОДКБ. Об этом 28 февраля в Ереване в беседе с журналистами заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, касаясь действий Организации для более оперативного реагирования на чувствительные для Армении вопросы.

“Мы уже выстроили хорошую систему информирования со стороны Армении всех других государств ОДКБ по этой проблеме. Поверьте, что на каждом саммите глав государств этот вопрос обсуждается. Все достаточно информированы. При необходимости ОДКБ выскажет свою позицию по этому конфликту. Это было сделано не один раз. В принципе, заявления глав государств и министров иностранных дел есть в открытом доступе, я не буду их комментировать, повторять. Но суть позиции понятна”, - сказал Зась, напомнив, что ОДКБ выступает за мирное разрешение конфликта, и видит только один путь решения проблемы – это политический.



По его словам, это урегулирование в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и та работа, которая проводится этой группой, конечно же, с опорой на нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинского заключительного акта.



Отвечая на вопрос об инцидентах на армяно-азербайджанской государственной границе, Генсек ОДКБ подчеркнул, что в случае обращения Армении за помощью к государствам ОДКБ, в целом к организации, она выскажет свою позицию и окажет необходимую помощь.

“Но сейчас в правительстве Армении самостоятельно справляются с этими пограничными инцидентами. Мы надеемся, что ситуация будет стабилизирована и удастся избежать столкновений”, - подытожил Зась.