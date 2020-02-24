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 Понедельник, 24 Февраля 2020 18:51
Марианна Мкртчян

Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении

Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком указал на важность открытия словацкого дипломатического представительства в Ереване.  По его убеждению, этот шаг придаст новый импульс отношениям между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян констатировал, что Евросоюз является основным партнером Армении в продвижении демократической повестки реформ, и официальный Ереван придает важность содействию ЕС и стран-членов структуры в этом процессе.

Премьер Армении также выразил благодарность Словакии за сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому урегулированию.

В свою очередь Лайчак заверил, что Армения является важным партнером для Словакии и открытие посольства в нашей стране хорошая возможность для активизации двусторонних отношений.  Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении и заявил о готовности словацкой стороны поделиться своим опытом в этой области. Он также проинформировал, что Словакия готова содействовать имплементации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA), а также в вопросе либерализации визового режима.

В контексте развития двусторонних экономических отношений, Лайчак назвал перспективными поощрение инвестиций и развитие туризма посредством совместных шагов, и высоко оценил сотрудничество двух стран в международных организациях.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, министр иностранных дел отметил, что Словакия полностью поддерживает усилия по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр счел полезным изучение опыта Словакии в процессе реформ, отметив, что Армения придает большое значение обмену опытом со своими партнерами.  Никол Пашинян и Мирослав Лайчак также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках программы ЕС <Восточное партнерство>, коснулись последних процессов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. 

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