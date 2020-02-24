Понедельник, 24 Февраля 2020 18:26

АрмИнфо. В период с января по декабрь 2019 года в Армении число смертей заметно снизилось по сравнению с 2018 годом (26 252 против 25 751). Основной причиной смертности за последние годы являются заболевания системы кровообращения. По официальным данным за 2019 год число смертей, по причине этих заболеваний, составило 14 086 против 14209 в 2018 году.

Участились также случаи смертей от злокачественных новообразований (5491 против 5258 за 2018 год), болезней органов дыхания (2186 против 1978 ), заболеваний органов пищеварения (1241 против 1217 ), несчастных случаев, отравлений и полученных травм (1085 против 1058), а также от инфекционных и паразитарных заболеваний (166 против 163 в 2018 году) Отметим также, что рождаемость составляет 36 131 детей, что сравнительно больше, чем количество смертей.