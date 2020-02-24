Понедельник, 24 Февраля 2020 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари тага 17-24 и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 улицы 3, 4 села Джрашен;

11?00-17?00 жилые дома 11/1-11/3 на улице А.Сероба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14/4, 16 на улице

Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 78/1 и собственные дома на улице Гулакяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6/2, 11/1 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке Прошяна, собственные дома на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10?30-16?30 села Айгешат, Шаумян, Дашт, Дохс, Мргастан;

в Арагацотнской области:

12?00-14?00 квартал 'Мухни" в городе Аштарак;

в Араратской области:

10?30-16?30 частично села Неркин Двин и Верин Арташат;

10?00-14?30 частично села Норашен и Верин Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы 'Болор охер" и "Калер", частично квартал 'Цирананоц", улицы Спандаряна и Шаумяна в общине Егвард;

11?00-17?00 частично села Гегашен, Камарис, Зар, частично квартал "А" в Джрвеже; частично 7-ой микрорайон, жилой дом 17 в 3-ем

микрорайоне, жилой дом 12 на улице Анрапетутяна в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:00 общины Гегамаван и Цахкунк, хладокомбинат Гагарина, ГНКО "Пауст", производственная база Гагарина, ООО "ХКХ", "Агроспасаркум" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10?00-14?00 квартал сельского муниципалитета села Гоговит в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 центральная часть, здание мэрии, улицы Анкахутяна, Баграмяна, Тонаканяна и Гарегина Нжде в городе Артик Артикского

региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.