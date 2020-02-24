﻿
 Понедельник, 24 Февраля 2020 17:42
Марианна Мкртчян

Юный пианист из Алматы Ашот Мхитарян удостоился наивысшей награды на 53-ем городском конкурсе юных музыкантов

Юный пианист из Алматы Ашот Мхитарян удостоился наивысшей награды на 53-ем городском конкурсе юных музыкантов

АрмИнфо.Юный пианист из Алматы Ашот Мхитарян удостоился наивысшей награды на 53-ем городском конкурсе юных музыкантов, проводящийся раз в три года.

 

Будучи одним из 65 участников конкурса, Ашот представил свою любимую Детскую Музыкальную Школу №5 им Мукана Тулебаева, где с успехом учиться уже 6 лет. В свой конкурсный репертуар, в соответствии с требованиями регламента конкурса, Ашот включил произведения Конратбаева, Баха, Бетховена и Шопена. Жюри rконкурса, членами которого являлись высококвалифицированные преподаватели Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы, Алматинского музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, Республиканской средней специализированной школы-интерната для одарённых детей имени А. Жубанова, высоко оценило исполнение Ашота Мхитаряна и присудило наивысшую награду конкурса - Гран-при. Данная награда указывает на успешное прохождение отборочного тура для участия в Республиканском конкурса юных талантов в марте 2020 года. 

 

С творчеством Ашота Мхитаряна можно познакомиться на его Youtube канале: (https://www.youtube.com/channel/UCesiT-zsrZGM5SOdXWFffCQ?view_as=subscriber).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы АрменииГлава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении
Зафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 годЗафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 год
Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношенийСпикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 25 февраля
Читать больше



Эксперты
Масис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущееМасис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее
Как нам обустроить Армению Как нам обустроить Армению 
Связь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителейСвязь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителей
Читать больше
Комментируемые
Коррупции в Армении стало значительно меньше – опросКоррупции в Армении стало значительно меньше – опрос
Эксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действияЭксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действия
Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>
Лариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народаЛариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народа
Депутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгодаДепутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгода
Поиск по дням

2013 , 2014