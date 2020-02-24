Понедельник, 24 Февраля 2020 17:42

АрмИнфо.Юный пианист из Алматы Ашот Мхитарян удостоился наивысшей награды на 53-ем городском конкурсе юных музыкантов, проводящийся раз в три года.

Будучи одним из 65 участников конкурса, Ашот представил свою любимую Детскую Музыкальную Школу №5 им Мукана Тулебаева, где с успехом учиться уже 6 лет. В свой конкурсный репертуар, в соответствии с требованиями регламента конкурса, Ашот включил произведения Конратбаева, Баха, Бетховена и Шопена. Жюри rконкурса, членами которого являлись высококвалифицированные преподаватели Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы, Алматинского музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, Республиканской средней специализированной школы-интерната для одарённых детей имени А. Жубанова, высоко оценило исполнение Ашота Мхитаряна и присудило наивысшую награду конкурса - Гран-при. Данная награда указывает на успешное прохождение отборочного тура для участия в Республиканском конкурса юных талантов в марте 2020 года.

С творчеством Ашота Мхитаряна можно познакомиться на его Youtube канале: (https://www.youtube.com/channel/UCesiT-zsrZGM5SOdXWFffCQ?view_as=subscriber).