Понедельник, 24 Февраля 2020 17:31

АрмИнфо.Посольство РА обратилось к гражданам Армении в связи с распространением коронавируса (COVID-19) в Италии.

Так, посольство Армении в Италии призвало граждан РА отказаться от посещения общин Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano в регионе Ломбардия и Vo' Euganeo в регионе Венето, и в целом воздержаться от мест массового скопления людей в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Италии.

В посольстве также проинформировали, что на данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии составило 219 человек, преобладающее число из которых в регионе Ломбардия. Пять человек уже умерло. В северной части страны закрыты образовательные учреждения, общественные объекты, отложены культурные и спортивные мероприятия.

Накануне, Армения приняла решение на две недели закрыть воздушное и сухопутное сообщение с Ираном в связи с распространением в ИРИ коронавируса.