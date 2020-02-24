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 Понедельник, 24 Февраля 2020 15:33

В Доме дружбы Нур-Султан  прозвучали стихи Абая на армянском языке

В Доме дружбы Нур-Султан  прозвучали стихи Абая на армянском языке

АрмИнфо.В столичном Доме дружбы прошел круглый стол «Абай и полиязычие», посвященный Международному дню родного языка, организованный Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан и городским общественным объединением белорусского культурного центра «Радима», передает МИА «Казинформ».

 

Об этом сообщает пресс-служба КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан. В заседании приняли участие консул Посольства Республики Беларусь в Казахстане Игорь Иванов, представители Казахстанско-Белорусского научно-технического центра сотрудничества и Центра культуры им. А.Кунанбаева Поморской академии, председатели столичных этнокультурных объединений, студенты ведущих казахстанских и зарубежных вузов.

 

«Сегодня имя Абая известно во всем мире. Это человек, который желает, чтобы все человечество в достаточной степени училось. Не осваивая науку, не будет никакого труда. Поэтому все мы должны придавать этому большое значение», - сказал консул Посольства Республики Беларусь в РК Игорь Иванов.

 

Председатели этнокультурных объединений столицы и другие участники рассказали о важности государственного языка и наследия Абая. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления единства казахстанцев. В завершение произведения Абая читались на армянском, кыргызском и других языках. В этот вечер произведение Абая «Көзімнің қарасы» впервые прозвучало на польском языке.

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