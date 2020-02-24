﻿
 Понедельник, 24 Февраля 2020 15:20

Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус

Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус

АрмИнфо.В Министерстве здравоохранения РК рекомендуют гражданам РК не выезжать в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Такое заявление сделал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас определенную тревогу вызывает параллельно рост (случаев заболевания) в других странах. Естественно, если брать по другим странам абсолютный рост в цифрах за последние двое суток - 314, 347 и в процентах это 24% и 21,4%. В связи с этим, мы уделяем этим странам тоже очень серьезное внимание.

В первую очередь, я хотел бы обратить внимание наших граждан на регистрацию заболеваемости в Южной Корее, на сегодня там, по официальным данным, зарегистрировано 602 случая, а за сутки прирост 168 случаев, это очень серьезные цифры», - сказал Жандарбек Бекшин. Главный санитарный врач призвал казахстанцев воздержаться от поездок в ряд стран.

«Мы просим уделить внимание таким странам как Южная Корея, Италия – 144 случая и причем за последние сутки основной прирост это 133 случая, далее Япония – 132 случая, Сингапур - 89 случаев, Иран - 43 случая, Таиланд - 35 случаев, Малайзия – 22 случая. Поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, чтобы не планировали в ближайшее время поездки в эти страны», - добавил Жандарбек Бекшин.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы АрменииГлава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении
Зафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 годЗафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 год
Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношенийСпикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 25 февраля
Читать больше



Эксперты
Масис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущееМасис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее
Как нам обустроить Армению Как нам обустроить Армению 
Связь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителейСвязь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителей
Читать больше
Комментируемые
Коррупции в Армении стало значительно меньше – опросКоррупции в Армении стало значительно меньше – опрос
Эксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действияЭксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действия
Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>
Лариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народаЛариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народа
Депутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгодаДепутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгода
Поиск по дням

2013 , 2014