﻿
 Понедельник, 24 Февраля 2020 14:51

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

АрмИнфо. Президент Казахстана принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза, в том числе взаимодействие Казахстана с ЕЭК.

Поздравив Михаила Мясниковича со вступлением в должность, Глава государства выразил уверенность в том, что Комиссия под его руководством внесет вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции. «У нас никаких сомнений в том, что Вы, используя свой богатый опыт в качестве руководителя правительства, руководителя парламента и президента Академии наук Беларуси, проявите все свои знания и компетенции с тем, чтобы обеспечить успех деятельности этого очень важного органа в Евразийском экономическом союзе», – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что договор об учреждении ЕАЭС, созданного по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, был подписан 5 лет назад в столице Казахстана. «Союз проделал очень большой путь в своем развитии. Конечно же, это не проторенный путь. Поэтому бывают удачи и неудачи, тем не менее, мы считаем, что Евразийский экономический союз оправдал свое предназначение. И, конечно же, в дальнейшем будет развиваться при том понимании, что все государства-участники этого Союза будут проявлять необходимую волю к этому», – сказал Глава государства.

Михаил Мясникович поблагодарил Президента за высокое доверие, оказанное при рассмотрении его кандидатуры на должность председателя ЕЭК, а также рассказал о приоритетах своей работы на данном посту.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы АрменииГлава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении
Зафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 годЗафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 год
Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношенийСпикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 25 февраля
Читать больше



Эксперты
Масис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущееМасис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее
Как нам обустроить Армению Как нам обустроить Армению 
Связь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителейСвязь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителей
Читать больше
Комментируемые
Коррупции в Армении стало значительно меньше – опросКоррупции в Армении стало значительно меньше – опрос
Эксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действияЭксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действия
Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>
Лариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народаЛариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народа
Депутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгодаДепутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгода
Поиск по дням

2013 , 2014