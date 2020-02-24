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 Понедельник, 24 Февраля 2020 14:50
Марианна Мкртчян

Мирослав Лайчак: Открытие посольства в Армении для нас важное событие

Мирослав Лайчак: Открытие посольства в Армении для нас важное событие

АрмИнфо. Цель моего визита в Ереван - открытие дипломатического представительства Словаки в Армении. Об этом 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

При этом он выразил убеждение, что открытие посольства позволит реализовать существующий неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях.

Лайчак проинформировал, что в ходе встречи в числе прочих вопросов обсуждались отношения Армения-Евросоюз, взаимодействие в рамках Восточного партнерства, саммит которого пройдет в июне текущего года. "Открытие посольства в Армении для нас важное событие, в конце концов, мы не каждый день открываем дипломатические представительства за рубежом", - резюмировал словацкий дипломат.

В свою очередь, Мнацаканян констатировал, что уже добрая традиция год начинать со встречи с Лайчаком. "Открытие посольства Словаки в Армении позволит  поднять наши отношения на качественно новый уровень. Мы в ходе сегодняшней встречи обсудили широкий спектр вопросов нашей содержательной повестки взаимодействия",  сказал глава МИД Армении.

Указав на тесное межпарламентское сотрудничество и децентрализованное взаимодействие, Мнацаканян проинформировал, что существует обоюдный интерес реализовать неиспользованный потенциал в рамках ОБСЕ, а также укрепить взаимодействие на иных международных площадках.

Пользуясь случаем, армянский министр выразил благодарность словацкой стороне за ратификацию соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, а также эффективное председательство в ОБСЕ.

"Мы также коснулись региональных и глобальных вопросов. Обсудили нагорно- карабахский конфликт. Я проинформировал своего словацкого коллегу о последних процессах по урегулированию конфликта", - заключил Мнацаканян. 

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